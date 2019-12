Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungseinbruch über Balkon - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Nacht von Dienstag, 03.12.2019 auf Mittwoch, 04.12.2019 kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Clara-Zetkin-Straße. Vermutlich gelangten der oder die Täter über ein Balkonfenster in die Wohnung. Es wurden zwei Laptops und Kleidungsstücke gestohlen. Die Wohnungsinhaber bemerkten den Einbruch erst am Morgen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Gotha unter der Telefonnummer 03621-1424 und der Bezugsnummer 0304157/2019 entgegen. (as)

