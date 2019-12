Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Waschsalon - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in einen Waschsalon in der Mohrenstraße ein, indem eine Scheibe eingeschlagen wurde. Im Inneren wurden ein Waschmittelspender und mehrere Waschmaschinen beschädigt sowie Bargeld in geringer Höhe aus einer Geldkassette entwendet. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Als Tatzeitraum kommt Mittwoch, 04.12.2019, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 05.12.2019, 06.45 Uhr in Betracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell