Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer übersehen

Ilmenau (ots)

Ein 82-jähriger Dacia-Fahrer wollte heute Morgen von der Weimarer Straße aus nach links in die Ludwig-Jahn-Straße abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 22-Jährige auf die Motorhaube geschleudert wurde. Bei dem Aufprall wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell