Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handtasche aus Auto geklaut - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Einen kurzen, offenbar unbeobachteten Moment nutzte ein Unbekannter, um am Mittwochmorgen eine Handtasche aus einem Pkw zu stehlen. Der Opel war zwischen 06.36 Uhr und 06.41 Uhr in der Gallettistraße geparkt. In dieser Zeit wurde die Beifahrerscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und eine Handtasche samt Inhalt aus dem Innenraum genommen. Die Beute hat einen Wert von etwa 200 Euro. Der Schaden am Pkw beträgt rund 100 Euro. Wer kann Angaben zum Tathergang und zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0304125/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell