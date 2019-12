Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrtsfehler führt zu Unfall mit Radfahrer

Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Ein 34-jähriger Audi-Fahrer fuhr am Dienstagnachmittag von einem Firmenparkplatz auf die Industriestraße auf. Dabei übersah er einen auf der Industriestraße fahrenden und vorfahrtsberechtigten 65-jährigen Radfahrer. Der Audi-Fahrer bremste sofort stark ab. Dem Radfahrer war ein Ausweichen nicht mehr möglich, er prallte gegen den Audi und wurde leicht verletzt. An Pkw und Fahrrad entstanden Unfallschäden. (as)

