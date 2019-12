Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei glimpfliche Unfälle

Ilm-Kreis (ots)

Vermutlich wegen einer Gesundheitsbeeinträchtigung verursachte ein 76-jähriger Renault-Fahrer am Dienstag zwei Verkehrsunfälle. Zunächst stieß er gegen 11.15 in der Humboldtstraße in Ilmenau beim Ausparken zweimal gegen einen geparkten Renault. Etwa eine Stunde später prallte er in Langewiesen, In den Folgen gegen eine Mauer. Bevor der Fahrer eine Fahrt erneut fortsetzte, konnten Zeugen ihn daran hindern und die Polizei verständigen. Der Unfallverursacher wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht. Personen wurden bei den Unfällen nicht verletzt, es entstand ein Gesamtschaden von über 1.000 Euro. (as)

