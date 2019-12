Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Unfallflucht

Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Am Dienstag, 03.12.2019, zwischen 10.10 Uhr und 10.50 Uhr, wurde ein in der Gutenbergstraße geparkter Hyundai Tucson beschädigt. Vermutlich verursachte ein unbekannter Lkw diese Schäden. Der Hyundai war im Bereich einer Lieferzufahrt zu einer Firma geparkt. Die Schadenshöhe kann momentan noch nicht beziffert werden. Wer konnte den Unfall beobachten? Wer kann Hinwesie zum Unfallverursacher geben? Zeugen melden sich bitte telefonisch der Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) mit Angabe der Bezugsnummer 0303498/2019. (as)

