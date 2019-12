Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Unfall einfach weiter gefahren

Griesheim (Ilm-Kreis) (ots)

Am Dienstagabend befuhr ein 76-jähriger Daimler-Fahrer die B 90n in Richtung Rudolstadt. Auf Höhe der Anschlussstelle Stadtilm geriet er vermutlich aus Unachtsamkeit auf die Gegenspur und streifte einen entgegenkommenden Lkw Skania. Der Daimler-Fahrer setzte trotz starker Beschädigungen am Fahrzeug seine Fahrt fort. Durch Zeugen konnte er im Bereich der Anschlussstelle Geilsdorf festgestellt werden. Weshalb der Fahrer nicht am Unfallort verblieb, ist bislang nicht bekannt. Weder der Daimler-Fahrer noch der 57-jährige Lkw-Fahrer wurden verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstanden Unfallschäden von etwa 10.000 Euro. Gegen den 76-Jährigen wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (as)

