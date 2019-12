Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sechs Leichtverletzte bei Brandausbruch

Eisenach (ots)

Am Dienstag, 03.12.2019, kam es nach 08.00 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Verwaltungsgebäude des Wartburgkreises und der Stadt Eisenach in der Ernst-Thälmann-Straße. In einem Küchenbereich geriet ein technisches Gerät in Brand, den die Feuerwehr vor einem Übergreifen auf Gebäudeteile löschen konnte. Sämtliche Mitarbeiter verließen sofort das Gebäude. Dennoch wurden 6 Mitarbeiter infolge der starken Rauchentwicklung leicht verletzt und mussten ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell