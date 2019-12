Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol am Steuer

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 31-jähriger BMW-Fahrer wurde am Montagabend in der Langewiesener Straße kontrolliert. Er stand mit 0,98 Promille unter Alkoholeinfluss und musste daher einen beweissicheren Atemalkoholtest durchführen. Dieser bestätigte den Alkoholwert. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld und ein Fahrverbot. (as)

