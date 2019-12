Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgloser Einbruch - Zeugen gesucht

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

An einem Firmengebäude in der Straße Im Gewerbegebiet wurde eine Fensterscheibe zerstört. Dadurch gelang es einem Unbekannten, in das Gebäude zu gelangen. Es wurde ein Werkzeugwagen durchsucht, aber nichts entwendet. Der Täter verließ ohne Beute den Tatort und hinterließ einen Sachschaden von über 300 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 30.11.2019, 11.30 Uhr bis Montag, 02.12.2019, 11.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0302949/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell