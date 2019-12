Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Garage - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In der Ohrdrufer Straße drangen Unbekannte in der Zeit von Freitag, 29.11.2019, 17.00 Uhr bis Montag, 02.12.2019, 09.30 Uhr gewaltsam in eine Garage ein. Daraus wurden eine Anhängekupplung und ein Motorradhelm, hergestellt in der ehemaligen DDR, im Gesamtwert von über 800 Euro gestohlen. Der durch den Aufbruch verursachte Sachschaden beträgt 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0302706/2019 entgegen. (as)

