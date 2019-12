Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Zwischen Freitag, 29.11.2019 und Montag, 02.12.2019 drangen Unbekannte gewaltsam über eine Notausgangstür in eine Firma im Mühlweg ein. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Aus der Firma wurde eine noch nicht genau bestimmbare Menge an Pflegeartikeln entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0302605/2019 entgegen. (as)

