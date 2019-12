Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in unbewohntes Haus - Zeugenaufruf

Dankmarshausen (Wartburgkreis) (ots)

Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten Unbekannte in ein unbewohntes und in Sanierung befindliches Mehrfamilienhaus in der Straße Am Bahnhof. Es wurden etwa 70 Steckdosen, mehrere Lampen und Schalter im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro gestohlen. Der Tatzeitraum ist derzeit nicht konkret eingrenzbar. Wem in den zurückliegenden Wochen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang beobachtete hat, teilt dies bitte der Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Hinweisnummer 0302545/2019 mit. (as)

