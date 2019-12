Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol und Drogen am Steuer

Landkreis Gotha (ots)

Durch die Gothaer Polizei wurden am vergangenen Wochenende mehrere Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss festgestellt. Am Freitagabend fuhr ein 28-Jähriger in der Blumenbachstraße in Gotha seinen E-Scooter unter Drogeneinfluss. Am Samstag gegen 00.30 Uhr geriet in Tabarz in der Reinhardsbrunner Straße ein 21-jähriger Mopedfahrer in eine Verkehrskontrolle. Auch dessen Drogentest reagierte positiv. Außerdem war der junge Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. In Waltershausen fiel am Samstagabend eine Opel-Fahrerin durch ihre Fahrweise auf. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Die 53-jährige Fahrerin konnte zu Hause angetroffen werden. Sie war mit 2,27 Promille alkoholisiert. In allen drei Fällen wurden Blutentnahmen durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Es wurden Buß- und Strafverfahren eingeleitet. (as)

