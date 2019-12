Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisierte und berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Eisenach (ots)

Am vergangenen Wochenende stellte die Eisenacher Polizei mehrere Fahrten unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss fest. Am Freitagabend reagierte der Drogentest eines 44-jährigen VW-Fahrers in der Wartburgallee positiv. Am Sonntag zwischen 20.00 und 22.30 Uhr mussten in der Mühlhäuser Straße zwei Fahrer und eine Fahrerin ihre Pkw stehen lassen. Ein 42-jähriger VW-Fahrer war mit 1,22 Promille alkohlisiert. Bei einer 42-jährigen VW-Fahrerin reagierte der Drogenvortest positiv. Ein ebenfalls positives Ergebnis ergab der Drogentest eines 41-jährigen Audi-Fahrers. Er war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. In allen Fällen mussten Blutentnahmen durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt werden. Es wurden Buß- als auch Strafverfahren eingeleitet. (as)

