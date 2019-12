Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tätlicher Streit bei Fußballspiel

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Im Verlaufe des Kreisligaspiels zwischen dem FSV Reinhardsbrunn gegen FSV Wacker 03 Gotha II am Sonntagnachmittag kam es zu einer Streitigkeit zwischen Spielern. Trotz des Eingreifens eines Ordners endete der Streit in mehreren Tätlichkeiten. Ein 21-jähriger Spieler und der 46-jährige Ordner erlitten leichte Verletzungen. Entsprechende Anzeigen wegen Körperverletzung wurden eingeleitet. (as)

