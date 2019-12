Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeuge aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Von Montag, 25.11.2019 bis Freitag, 29.11.2019, 15.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Garage in der Straße Königsgarten. Der oder die unbekannten Täter brachen das Garagentor auf und entwendeten verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von weit über 1.000 Euro. Darunter befinden sich zwei Schlagschrauber, ein Akkuschrauber und ein Trennschleifer der Marke Makita sowie ein Akkuschrauber der Marke Hitachi und mehrere Akkus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0300691/2019 entgegen. (as)

