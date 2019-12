Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus einem Kino

Laucha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Einbruch in ein Erotikkino in der Gewerbestraße wurde die Gothaer Polizei am Sonntagnachmittag gerufen, nachdem dieser durch Mitarbeiter festgestellt wurde. Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere Täter gewaltsam in den frühen Morgenstunden in das verschlossene Gebäude. Dort wurden Kassen nach Bargeld durchsucht. Wie hoch der entstandene Sach- und Beuteschaden ist, wird derzeit noch ermittelt. (av)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell