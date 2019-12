Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in ein Wohnhaus

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde im Friedrichswerther Weg in ein Wohnhaus eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten u. a. einen kleinen Bargeldbetrag aus Spardosen. Zeugen, welche zur Tatzeit ungewöhnliche Beobachtungen im Friedrichswerther Weg gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Rufnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0301810/2019. (av)

