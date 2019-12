Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in mehrere Kleingärten

Ilmenau (ots)

In der Zeit von 30.11.2019, 16:45 Uhr, bis 01.12.2019, 10:00 Uhr, wurden in einer Gartenanlage im Bereich "Stollen" in Ilmenau mehrere Gartenhütten aufgebrochen und verwüstet. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf über 2000 EUR geschätzt. Bei den entwendeten Gegenständen handelt es sich um Gartengeräte im Wert von ca. 450 EUR.

AK

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell