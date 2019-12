Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betäubungsmittel festgestellt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Polizeibeamte des Inspektionsdiensts Gotha wollten am Samstag gegen 16:40 Uhr bei einer 31-jährigen Frau in einer Kleingartenanlage in der Eisenacher Straße auf Grund einer behördlichen Anordnung einen Führerschein beschlagnahmen. Während der polizeilichen Maßnahmen am Einsatzort wurde der Führerschein zwar nicht aufgefunden, aber dafür konnte eine geringe Menge Crystal bei der Frau gefunden und beschlagnahmt werden. Gegen die Dame wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (av)

