Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Briefkästen gesprengt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Insgesamt drei Briefkästen wurden in der Nacht von Freitag zu Samstag an einem Haus in der Pfullendorfer Straße zerstört. Als Tatmittel wurden vom derzeit noch unbekannten Täter vermutlich Sylvesterböller benutzt. Der Schaden an der Briefkastenanlage betrug ca. 900 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0301082/2019 telefonisch zu melden. (av)

