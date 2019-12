Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Baracke

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Brand in einer alten Baracke kam es am Freitag gegen 14:00 Uhr in der Ohrdrufer Straße. Dort wurde vermutlich durch eine noch unbekannte Person Müll im Gebäude angezündet, so dass die Feuerwehr zum Einsatz kommen musste, um zu löschen. Nennenswerter Sachschaden entstand dabei nicht. Hinweise zum Verursacher des Brandes nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0300620/2019 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell