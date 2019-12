Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht

Gräfenroda (ots)

Bereits am 21.11.2019 um 07:08 Uhr ereignete sich in Gräfenroda in der Ilmenauer Straße ein Verkehrsunfall als ein roter Lkw im Bereich einer Engstelle einem entgegenkommenden Fzg ausweicht und dabei den Zaunsfeiler des Anwohners beschädigt. Dieser spricht den Fahre des Lkw an und fragt ihn nach seinem Namen für die Schadensregulierung. Der Fahrer entfernt sich daraufhin ohne schadensregulierende Maßnahmen zu veranlassen vom Unfallort. Der Geschädigte kann das amtliche Kennzeichen vom Lkw notieren und erstattet schließlich Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

