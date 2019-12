Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufbruch eines Kleintransporters

Arnstadt (ots)

In der Zeit vom 30.11.2019, 02:30 Uhr bis 4:55 Uhr wurde in Arnstadt auf dem Wollmarkt ein hier abgestellter Mercedes Kleintransporter aufgebrochen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca.2000 EUR. Aus dem Fahrzeug wurden zwei Baugeräte im Wert von ca. 1200 EUR entwendet.

