Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Arnstadt (ots)

Am 01.12.2019 um 00:20 Uhr wird in Arnstadt Am Plan vor einer Gaststätte durch einen 35 Jahre alten Mann der "Hitlergruß" gezeigt. Er wird dabei von Passanten beobachtet. Der Mann kann vor Ort von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen und seine Identität festgestellt und werden. Ein Atemalkoholtest führt zu dem Ergebnis 2,38 Promille. Der Mann bekommt eine Anzeige.

