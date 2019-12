Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht in Gerstungen

Gerstungen (ots)

In der Zeit vom Mittwoch, den 27.11.2019, 15:30 Uhr bis Donnerstag, den 28.11.2019, 15:30 Uhr ereignete sich in der Gartenstraße 19 in Gerstungen eine Unfallflucht. Hierbei stieß ein unbekanntes Fahrzeug mit seinem Heck gegen den dortigen Gartenzaun und verursachte soeinen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig vom Unfallort.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. (mwi)

