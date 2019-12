Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht in Wutha-Farnroda

Wutha-Farnroda (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr ereignete sich in Wutha-Farnroda eine Unfallflucht. Hierbei wurde beobachtet wie ein grauer Ford Focus mit ausländischem Kennzeichen im Bereich der Ringstraße 18/20 abgeparkt wurde. Anschließend stiegen die beiden Insassen aus, wobei die Beifahrerin mit ihrer Tür gegen die Fahrertür eines daneben parkenden schwarzen VW Golfs stieß und dabei einen Schaden verursachte. Anschließend entfernten sich der Fahrer sowie die Verursacherin pflichtwidrig vom Unfallort, in einen Eingang des dortigen Wohnblocks.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. (mwi)

Rückfragen und Hinweise bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell