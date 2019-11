Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am 27.11.2019 lief eine 80-jährige Fußgängerin gegen 09.30 Uhr auf dem Gehweg in der Bergrat-Mahr-Straße. Zwischen einem Schuhgeschäft und einem Friseur-Geschäft wurde sie von hinten durch ein Fahrzeug, vermutlich ein kleinerer Lieferwagen, angefahren. Dabei kam die Fußgängerin zu Fall und verletzte sich. Der Fahrzeugführer des Fahrzeugs und ein Passant setzten die Fußgängerin in das Fahrzeug. Anschließend wurde sie nach Hause gefahren. Später stellte sich heraus, dass die Fußgängerin erhebliche Verletzungen erlitt. Gesucht wird der Zeuge sowie weitere Zeugen und der Fahrer des unbekannten Pkw. Hinweise werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Hinweisnummer 0298780/2019 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell