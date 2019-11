Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Ein 33-jähriger Peugeot-Fahrer kam heute Morgen in der Hauptstraße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem 34-jährigen Daimler-Fahrer. Der Fahrer des Peugeot erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5000 Euro. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell