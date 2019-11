Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Batterie und Kennzeichen von Transporter gestohlen

Ilmenau (ots)

An einem Mercedes Sprinter, der auf einem Parkplatz in der Weimarer Straße abgestellt war, wurde von Dienstag auf Mittwoch eine Scheibe eingeschlagen. Nach dem Öffnen der Motorhaube wurde die Batterie ausgebaut und entwendet. Darüber hinaus wurden die beiden am Transporter angebrachten Saisonkennzeichen gestohlen. Der Schaden am Mercedes wird mit 200 Euro beziffert, ebenso der Wert der Beute. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0298769/2019 entgegen. (as)

