Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Quad gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Zeit von Dienstag, 26.11.2019, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 27.11.2019, 10.30 Uhr wurde das Zufahrtstor einer Firma in der Gleichenstraße aufgebrochen. Der oder die Täter nahmen die Kette, mit das Tor gesichert war, gleich mit. Vom Firmengelände wurde anschließend ein graues Quad der Marke YongKang Miro LK500 gestohlen. Kette und Quad haben einen Gesamtwert von über 1.000 Euro. Zeugenbeobachtungen und Hinweise zum Verbleib der Beute nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0298588/2019 entgegen. (as)

