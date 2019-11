Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Anzeigen gegen Autofahrerin

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Abend wurde eine 39-jährige Ford-Fahrerin für eine Verkehrskontrolle Am Sportheim angehalten. Mit 0,17 Promille war sie leicht alkoholisiert. Nachdem ihr Drogentest positiv reagierte, fand man bei der Durchsuchung ihrer Sachen ein Tütchen mit Marihuana. Mögliche Sanktionen hinsichtlich ihres Führerscheins waren entbehrlich, die Fahrerin ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell