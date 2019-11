Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haftbefehl nach Fenstersturz

Gotha (ots)

Am Samstag, dem 09.11.2019, wurde der Polizei Gotha durch die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass in einem Wohnheim in der Eisenacher Straße eine männliche Person aus einem Fenster im 4. Obergeschoss gefallen sei. Der Geschädigte, ein 29-jähriger polnischer Staatsbürger, wurde mit schweren Verletzungen in die Helios-Klinik Gotha eingeliefert. Er musste notoperiert werden und ist inzwischen außer Lebensgefahr. Im Lauf der sich anschließenden Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Gotha ergab sich ein Straftatverdacht gegen einen ebenfalls 29-jährigen Landsmann des Verletzten. Dieser wurde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags am Dienstag, den 19.11.19, vorläufig festgenommen. Am darauffolgenden Tag wurde durch einen Richter am AG Erfurt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Erfurt gegen den Tatverdächtigen ein Haftbefehl erlassen. Ihm wird vorgeworfen, den Geschädigten aus dem Fenster gestoßen zu haben. (as)

