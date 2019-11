Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reh kollidiert mit zwei Fahrzeugen

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Am Dienstagabend überquerte ein Reh die Inselsbergstraße. Ein aus Richtung Brotterode kommender 58-jähriger Daimler-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier. Auch mit einem ihm nachfolgenden 37-jährigen Kia-Fahrer stieß das Tier zusammen und verendete an der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Vor diesem Hintergrund weist die Polizei zur Vorsicht in der Morgen- und Abenddämmerung hin. Insbesondere in Gebieten, in denen sich Wald- und weitläufige Feldflächen abwechseln, ist mit Wildtieren zu rechnen. Gebiete mit erhöhtem Wildwechsel sind in der Regel ausgeschildert. Wildunfälle lassen sich aber nicht gänzlich vermeiden. Deshalb: Bleiben Sie aufmerksam, achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit und den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug! (as)

