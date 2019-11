Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Positiver Drogentest

Eisenach (ots)

Gestern Mittag wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einer 35-jährigen Skoda-Fahrerin drogentypische körperliche Auffälligkeiten wahrgenommen. Am Kontrollort in der Mühlhäuser Straße erfolgte ein Drogentest, der positiv reagierte. Gegen die Fahrerin musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet werden. (as)

