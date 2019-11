Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Scheunenbrand - Zeugen gesucht

Pfullendorf (Landkreis Gotha) (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet heute Morgen, gegen 03.30 Uhr, eine Scheune in Pfullendorf in Brand. Warum sich das Feuer entzündete, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde in der Scheune Stroh gelagert. Der Brand konnte wenige Stunden später durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens können bisher keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Brands machen können. Hinweise werden von der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Hinweisnummer 0297955/2019 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell