Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrer eines Leichtkraftrads verletzt

Arnstadt (ots)

Der 57-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads wurde gestern Abend in Arnstadt leicht verletzt. Er befand sich bereits im Kreisverkehr in der Ichtershäuser Straße, als ein 58-jähriger VW-Fahrer einfuhr und die Vorfahrt des 57-Jährigen missachtete. Es kam nicht zum Zusammenstoß, jedoch stürzte der Fahrer beim eingeleiteten Bremsvorgang. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

