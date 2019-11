Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zu Kellereinbruch gesucht

Arnstadt (ots)

In der Zeit von Dienstag, 05.11.2019 bis Dienstag, 26.11.2019 wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße ein Keller aufgebrochen. Aus dem Inneren wurden Fahrradteile, Werkzeug, Malerutensilien und eine Modelleisenbahn aus der DDR gestohlen. Der Gesamtwert beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen genommen. (as)

