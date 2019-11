Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von Straße abgekommen und überschlagen

Förtha (Wartburgkreis) (ots)

Ein 67-jähriger Ford-Fahrer verunfallte heute Morgen auf der B 84 im Bereich Clausberg. In einer Linkskurve in Fahrtrichtung Förtha kam er aus noch unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford musste abgeschleppt werden. (as)

