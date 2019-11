Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Überwachungskamera gestohlen

Arnstadt (ots)

An einer Spielhalle am Wollmarkt wurde eine Überwachungskamera abmontiert und gestohlen. Die Kamera der Marke Elro war im Eingangsbereich angebracht. Der Täter verwendete vermutlich einen Einkaufswagen als Steighilfe. Die Tatzeit liegt am Dienstag, 26.11.2019, zwischen 04.50 und 05.00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0297231/2019 entgegen. (as)

