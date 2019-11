Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Arnstadt (ots)

Am Montagnachmittag nutzte eine 32-Jährige den Radweg in der Ichtershäuser Straße. Ein 27-jähriger VW-Fahrer, der von einem Parkplatz aus auf die Ichtershäuser Straße auffahren wollte, übersah die Radfahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Am VW entstand ein Frontschaden in Höhe von 1.000 Euro. (as)

