Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Unfall mit einem Todesopfer und zwei Schwerverletzten (ERGÄNZUNG)

Schönau vor dem Walde (Landkreis Gotha) (ots)

Am Montag, 25.11.2019, gegen 16.55 Uhr befuhr ein 83-jähriger VW-Fahrer die Kreisstraße 26 von Georgenthal in Richtung Schönau vor dem Walde. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. Der 71-jährige Skoda-Fahrer und die 69-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Bei dem 71-Jährigen besteht Lebensgefahr. Der 83-jährige VW-Fahrer verstarb am Unfallort. Zwei weitere Fahrzeuge verunfallten in diesem Zusammenhang. Hinter dem Skoda fuhr ein Lkw Peugeot. Der Fahrer konnte zum Zeitpunkt der Kollision zwischen VW und Skoda nicht rechtzeitig abbremsen. Der Peugeot fuhr auf den Skoda auf, Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Ein vierter Pkw, ein Audi, bemerkte die Unfallstelle zu spät. Bei dem Ausweichversuch kam der Audi von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer blieb ebenfalls unverletzt. Zu den Schadenshöhen liegen noch keine Angaben vor. Der VW und der Skoda mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer von Unfallaufnahme, Rettung und Bergung war die K 26 für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (as)

