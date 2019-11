Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendieb mit Messer festgenommen

Eisenach (ots)

Gestern Mittag betrat ein 38-jähriger Mann einen Supermarkt am Johannisplatz. Er begab sich gezielt zum Spirituosenregal, ergriff eine Flasche Wodka und ging ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich. Zwar beobachtete ein Marktmitarbeiter das Geschehen, griff aber richtigerweise nicht ein. Denn der Täter hielt bereits beim Betreten des Marktes ein Messer in der Hand. Das Messer setzte der Täter zwar nicht ein, er wirkte jedoch äußerst bedrohlich. Der Mitarbeiter informierte sofort die Polizei. Diese konnte kurz darauf den bereits einschlägig bekannten Täter an seiner Wohnanschrift vorläufig festnehmen. Er war mit über 1,1 Promille alkoholisiert. Das Tatmittel, ein Taschenmesser, hatte er noch bei sich, ebenso die Beute. Durch die Kriminalpolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl mit Waffe eingeleitet. Der Mann wurde am Nachmittag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell