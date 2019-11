Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Baumarkt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Durch Übersteigen von zwei Zäunen gelangten der oder die Unbekannten auf das Geländes eines Baumarktes in der Salzgitterstraße. Aus dem Außenlager wurden 2 Regalfächer mit Schrauben entwendet und ein Terrassenverlegeset an einem Zaun vermutlich zur Abholung abgelegt. Das Beutegut hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 23.11.2019, 20.00 Uhr und Montag, 25.11.2019, 07.00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0296426/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell