Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkstattwagen aus Firma gestohlen - Zeugen gesucht

Wenigenlupnitz (Wartburgkreis) (ots)

Zwischen Freitag, 22.11.2019, 22.00 Uhr und Montag, 25.11.2019, 05.30 Uhr entfernten der oder die unbekannten Täter das Vorhängeschloss zu einem Lagerraum einer Firma für Kunststoffteile in der Industriestraße. Aus dem Lagerraum wurden drei Werkstattwagen in den Farben rot und blau im Gesamtwert von 3.000 Euro gestohlen. Zeugenhinweise und Hinweise zum Verbleib des Beutegutes nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0295965/2019 entgegen. (as)

