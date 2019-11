Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Getränkemarkt - Zeugenaufruf

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Am Montag, 25.11.2019, gegen 03:30 Uhr versuchten zwei Unbekannte, in einen Getränkemarkt in der Amtsstraße einzubrechen. An der Gebäuderückseite schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Dabei wurde die Alarmanlage ausgelöst, woraufhin die beiden Täter ohne Beute mit ihren Fahrrädern in Richtung Schlosspark flüchteten. Vermutlich nutzten die Täter E-Bikes. Es liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

1. Täter

- männlich - ca. 180 cm groß - kräftige Statur - kahlgeschorene Haare - Tunnel in beiden Ohren - bekleidet mit Bomberjacke, blauer Jeans und orangefarbenen Handschuhen

2. Täter

- männlich - ca. 180 cm groß - kräftige Statur - komplett dunkel gekleidet - führte einen schwarzen Rucksack mit

Wer kann weitere Angaben zu den Tätern und ihrer Flucht machen? Wer kennt die Täter? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Hinweisnummer 0295676/2019 entgegen. (as)

