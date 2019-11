Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Gotha (ots)

Ein 38-jähriger VW-Fahrer wurde am Sonntagmorgen in der Heliosstraße für eine Verkehrskontrolle gestoppt. Da der Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ein entsprechender Test durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Außerdem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Zuge des eingeleiteten Verfahren wurden eine Blutentnahme durchgeführt und der Zündschlüssel sichergestellt. (as)

