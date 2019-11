Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandausbruch auf dem Neumarkt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Auf dem Neumarkt kam es am Sonntag, 24.11.2019 gegen 05.30 Uhr zu einem Brand an einem Weihnachtsmarktstand. Unbekannte entzündeten auf bislang unbekannte Weise einen Kinderwagen, der an der Rückseite eines Wohnanhängers abgestellt war. Der Wohnanhänger selbst dient als Weihnachtsmarktstand. Das Feuer griff vom Kinderwagen auf den Anhänger über und beschädigte diesen stark. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 5.000 Euro. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen auf dem Neumarkt oder in den angrenzende Straße gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0295324/2019 entgegen. (as)

